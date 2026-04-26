Río Gallegos: Primera feria de emprendedores barriales del CENIN 7 en el Gimnasio Municipal Eva Perón

Este sábado se llevó a cabo la primera Feria de Emprendedores Barriales del CENIN 7 en el Gimnasio Municipal Eva Perón, ubicado en el barrio Santa Cruz, sobre calle 38 entre 39 y 41. La propuesta estuvo destinada a visibilizar y fortalecer el trabajo de los emprendedores de la jurisdicción, promoviendo la economía social y el desarrollo local.

La actividad fue organizada por el CENIN 7, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a cargo de Mónica Gutiérrez, y contó con la participación de 50 feriantes de distintos rubros, entre ellos artesanias, gastronomía y producción familiar.

Deolinda Godoy, jefa del CENIN 7, destacó que se trata de la primera feria impulsada desde el centro. “Esta actividad está pensada para que los vecinos y vecinas se acerquen a conocer a los emprendedores barriales de nuestra jurisdicción, vean la oferta de productos y puedan acompañar el trabajo de muchas familias del barrio”, expresó.



La jornada incluyó además un escenario con propuestas artísticas, con la presentación de danzas folclóricas y shows musicales, entre ellos la participación de Mario Alberto, con música del recuerdo y un tributo a Los Forasteros, generando un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca brindar una alternativa laboral a personas que se encuentran desocupadas, permitiéndoles generar ingresos de manera digna y mostrar su trabajo a la comunidad. En ese sentido, se informó que la feria tendrá continuidad y se realizará

todos los meses, ya sea en el Gimnasio Eva Perón o en otros espacios de la jurisdicción, como el sector del Indio Nicolai.

La feria fue de acceso libre y gratuito, y se invitó a quienes asistieron a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a familias en situación de vulnerabilidad. Los propios emprendedores participan activamente de esta acción solidaria junto al equipo del CENIN.

Finalmente, se recordó que el CENIN 7 funciona en calle 38 entre 37 y 39, en el Centro Operativo, con atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas, y que continúa trabajando de manera territorial para acompañar a las familias y fortalecer el entramado comunitario del barrio.