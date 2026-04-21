Río Gallegos: Con música, reconocimientos y gran convocatoria cerró la segunda edición de la Expo Joven

La Municipalidad de Río Gallegos realizó este fin de semana la segunda edición de la Expo Joven, una propuesta impulsada por la Casa de la Juventud y que durante todo el fin de semana reunió a jóvenes emprendedores, artistas y estudiantes en la Sociedad Rural.

La jornada de cierre contó con una destacada agenda cultural. En el escenario se presentaron los alumnos del taller de batería de la Casa de la Juventud. También estuvo la banda juvenil Adrenalina, integrada por jóvenes de la ciudad, que aportó su energía y talento al cierre del evento.



Además, como parte de las propuestas recreativas pensadas para el público joven y las familias, se transmitió en pantalla gigante el partido entre Boca–River, lo que permitió a los presentes disfrutar del superclásico.



La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub y la diputada nacional Moira Lanesan Sancho, encabezaron la entrega de diplomas de reconocimiento a los jóvenes emprendedores que participaron de la Expo, destacando su compromiso, creatividad y el esfuerzo puesto en cada uno de los proyectos presentados.



Chalub destaco que fue un espacio pensando para los jóvenes y valoró el acompañamiento de las familias, la participación de más de 60 emprendedores, las propuestas artísticas y culturales y el trabajo sostenido de la Casa de la Juventud.