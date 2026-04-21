Catamarca mostró su potencial turístico en diálogo con “La Peña de Frecuencia” en “Centralizate”



En una nueva edición del programa “La Peña de Frecuencia”, emitido por Centralizate en Frecuencia Patagonia 99.3, se llevó adelante una comunicación telefónica con Emir Gervan, guía profesional y técnico en turismo de la provincia de Catamarca , quien brindó un amplio panorama sobre los principales atractivos turísticos que ofrece durante todo el año.

Durante la charla, Gervan destacó la diversidad natural, cultural y religiosa que caracteriza a una provincia que cada temporada recibe visitantes de distintos puntos del país atraídos por sus paisajes, historia y hospitalidad. Entre los destinos más elegidos mencionó los circuitos de montaña, los paisajes de altura, pueblos con fuerte identidad cultural y espacios ideales para el descanso y el turismo aventura.

Asimismo, remarcó la importancia de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los eventos más emblemáticos de la provincia, que se desarrolla habitualmente en el mes de junio/julio y convoca a miles de personas con propuestas de música, artesanías, gastronomía regional y expresiones culturales de todo el país. La fiesta es considerada una verdadera vidriera de la identidad catamarqueña y una de las celebraciones más destacadas del calendario nacional.

Otro de los puntos abordados fue el turismo religioso, un aspecto muy importante dentro de la provincia. En ese sentido, Emir Gervan hizo referencia a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, ubicada frente a la plaza principal, lugar de profunda devoción y uno de los sitios más visitados por fieles y turistas durante todo el año.

La entrevista permitió conocer en detalle el potencial turístico de una provincia que combina naturaleza, tradición, cultura y fe, posicionándose como uno de los destinos más atractivos del norte argentino. De esta manera, “La Peña de Frecuencia” continúa acercando a la audiencia contenidos vinculados a las raíces, la identidad y el desarrollo regional.