La Municipalidad de Río Gallegos dictó un taller intensivo de batucada para la comunidad

Se llevó adelante un taller gratuito de comparsa y batucada destinado a la comunidad, con el objetivo de difundir la historia, el origen y la práctica de esta expresión cultural, además de invitar a vecinos y vecinas a sumarse a la Comparsa Municipal.

La actividad estuvo a cargo del profesor Aldo Sánchez, quien brindó una charla sobre el origen de las comparsas en Argentina, su impronta latinoamericana y la influencia del estilo brasilero, acompañando la explicación con una muestra y ejecución de distintos instrumentos de batucada.

La directora del área de Eventos, Obras y Espectáculos, Zarina Giardino, destacó que se trató de una jornada abierta y gratuita, pensada para acercar esta propuesta cultural a toda la comunidad. “La idea es que la gente conozca la historia de la batucada y de las comparsas, algo que por ahí muchos no saben cómo surgió, y que además puedan animarse a participar”, señaló.

Giardino explicó que si bien el taller se realizó en una sola jornada, la propuesta tendrá continuidad a lo largo del año para permitir que más personas puedan sumarse. Asimismo, indicó que esta iniciativa también busca incorporar nuevos integrantes a la Comparsa Municipal. “No es necesario contar con instrumentos propios, ya que gracias al intendente Pablo Grasso contamos con el equipamiento necesario para conformar una comparsa grande y diversa”, remarcó.

Del taller participaron integrantes de distintas murgas, agrupaciones culturales, familias y vecinos que se inscribieron tras la convocatoria abierta, generando un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo. Durante la actividad se exhibieron algumos de los más de 100 instrumentos que forman parte de la Comparsa Municipal.

Desde el Municipio se informó que las personas interesadas en sumarse pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, donde funciona la Dirección de Cultura, espacio en el que también se realizan los ensayos.