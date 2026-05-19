Río Gallegos celebra el primer aniversario de su Centro de Informes Turísticos en Caleta Olivia

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos realizará este 20 de mayo una jornada especial para conmemorar el primer año del Centro de Informes Turísticos en Caleta Olivia. La propuesta incluirá actividades recreativas, música, emprendedores y experiencias inmersivas abiertas a toda la comunidad.

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos invitó a la comunidad a participar de la jornada aniversario del Centro de Informes Turísticos ubicado en Caleta Olivia, espacio que durante su primer año se consolidó como punto de encuentro para vecinos, visitantes y emprendedores locales.

La actividad contará con propuestas recreativas, experiencias inmersivas, música, juegos, emprendedores locales y espacios destinados a fortalecer la identidad y el desarrollo de la capital santacruceña. Además, se promocionarán distintos atractivos turísticos y culturales de Río Gallegos.

La jornada se desarrollará este martes 20 de mayo, a partir de las 15:00 horas, en el Centro de Informes Turísticos ubicado sobre avenida San Martín 76 de Caleta Olivia.