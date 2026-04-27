Río Gallegos abre la convocatoria para el 2° Selectivo del Festival Folclórico de la Patagonia

La Municipalidad de Río Gallegos, en conjunto con la de Punta Arenas, lanzó la convocatoria para participar del 2° Selectivo del Festival Folclórico de la Patagonia, una instancia que permitirá a artistas locales representar a la ciudad en uno de los escenarios culturales más importantes de la región.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre ambas ciudades para fortalecer los lazos culturales, promover el talento regional y brindar oportunidades a músicos y grupos folclóricos de Río Gallegos.

La convocatoria se encuentra abierta y está dirigida a artistas interesados en formar parte del proceso de selección. Las audiciones se realizarán el domingo 17 de mayo en el Teatro Municipal “Héctor Marinero”, ubicado en San Martín 849.

Las inscripciones podrán completarse de manera online a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp8hPZClgC2N2pm2TuOQzqXzH8hBHWp0UxRQtyj2xUxoJWBg/viewform?usp=publish-editor

La fecha límite para anotarse será el viernes 15 de mayo. Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2966-412910.