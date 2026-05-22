Ricci recorrió el Puerto de Punta Quilla y destacó el movimiento operativo registrado

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, visitó el puerto de Punta Quilla, en el marco de la agenda de actividades desarrollada en Puerto Santa Cruz, donde recorrió distintos sectores operativos y mantuvo encuentros con trabajadores y autoridades vinculadas a la actividad portuaria.

La comitiva estuvo integrada por el administrador General de Seguridad y Protección Ambiental de UnEPoSC, Dante Canio, y el administrador del Puerto de Punta Quilla, Ricardo Rodríguez. Durante la visita, la ministra dialogó con estibadores que se encontraban realizando tareas de descarga de material petrolero destinado a plataformas, en el marco de la operatoria de un buque remolcador que arribó al puerto.

En ese contexto, Ricci conversó con el delegado de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), Alfredo Rosso, quien destacó la importancia del movimiento operativo registrado en Punta Quilla luego de un período de baja actividad en el puerto, remarcando además las expectativas vinculadas a la reactivación de las represas y el impacto positivo que esto podría generar sobre la actividad laboral y portuaria de la región.

Asimismo, la ministra mantuvo reuniones con la administración portuaria y autoridades de Prefectura Naval Argentina con presencia en la zona, abordando aspectos relacionados con la operatoria y las perspectivas de crecimiento para el puerto.

En este marco, Ricci destacó que “Punta Quilla tiene un enorme potencial logístico y productivo, y estamos trabajando para fortalecerlo”.

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la actividad en los puertos santacruceños, entendiendo que el desarrollo marítimo y logístico constituye uno de los ejes impulsados por el gobernador Claudio Vidal para potenciar la producción y el empleo en Santa Cruz.

Estas acciones forman parte de una agenda de trabajo orientada a consolidar el crecimiento del sistema portuario provincial y continuar promoviendo mayor actividad económica en las localidades costeras.