Ricci destacó el nivel de inversión provincial y el impulso a la producción

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, en una entrevista brindada a LU85 TV Canal 9, destacó el nivel de inversión que lleva adelante la gestión del gobernador Claudio Vidal en Santa Cruz y repasó los principales ejes de gestión vinculados a infraestructura, producción, pesca y turismo.

La funcionaria puso en valor las acciones concretas que se vienen ejecutando en toda la provincia, incluyendo entrega de terrenos con servicios, construcción de viviendas y obras de infraestructura.

“Hoy la provincia lleva más de 300 acciones de inversión”. Asimismo, remarcó que estas políticas apuntan a dar respuesta a demandas históricas y remarcó que “no es sólo la entrega de un terreno, sino que es con servicios, con inversión en redes de gas y agua, que es lo que realmente mejora la calidad de vida”.

En el ámbito productivo, destacó la obra de refacción de los sitios 3 y 4 del puerto de Puerto Deseado, una de las más importantes de la provincia, con una inversión superior a los 15 mil millones de pesos.

Fortalecimiento del sector pesquero

En relación a la actividad pesquera, Ricci señaló que la provincia viene trabajando en el Consejo Federal Pesquero con ejes centrados en la fiscalización y el cuidado del recurso.

“Fue una excelente temporada de calamar, con un rendimiento muy superior a años anteriores, y ya nos estamos preparando para la temporada de langostino”, indicó.

Además, subrayó la necesidad de garantizar condiciones para el desarrollo de la actividad y evitar conflictos que afecten a la provincia, al tiempo que remarcó el objetivo de generar valor agregado local y expresó que “estamos trabajando para que la producción se procese en la provincia y genere empleo para los santacruceños”.

Turismo como eje de diversificación

La ministra también se refirió al desarrollo del Consejo Provincial de Turismo, realizado los días 13 y 14 de abril en la localidad de El Calafate, destacando su importancia para la planificación de políticas públicas.

“Es un espacio fundamental para escuchar a los municipios y trabajar de manera articulada”, expresó.

En ese sentido, indicó que uno de los principales planteos fue la necesidad de mejorar la conectividad y el estado de las rutas, como condición para potenciar la actividad.

Asimismo, remarcó la estrategia de fortalecer destinos emergentes. “La política es acompañar a los destinos que todavía no están consolidados, para que puedan crecer junto a El Calafate y El Chaltén”.

Promoción e inversiones

Finalmente, destacó el trabajo que se viene realizando para atraer inversiones y generar empleo, incluyendo encuentros con empresas del sector hidrocarburífero. “Se trata de generar incentivos para que las empresas inviertan en la provincia y generen empleo genuino, que es uno de los principales ejes de gestión”, afirmó.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz, continúa impulsando políticas integrales orientadas al desarrollo productivo, la inversión y la generación de empleo.