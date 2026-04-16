El Gobierno realizó la apertura de sobres para la construcción del Polideportivo de Gobernador Gregores

En un acto que tuvo lugar en las instalaciones del Municipio de Gobernador Gregores, se dio un paso más para llevar adelante, la construcción de un moderno polideportivo de 2.448 m² que potenciará el deporte, la inclusión y el desarrollo social de la localidad.

El gobierno de Claudio Vidal mediante el programa UNIRSE y a través del IDUV, concretó la apertura de ofertas para la construcción del centro deportivo de 2448 m² en Gobernador Gregores.

Marcelo De La Torre, presidente del IDUV, y la intendenta Carina Bosso encabezaron el acto administrativo que inicia la evaluación del proyecto que se ejecutará en 12 meses. La obra fortalecerá la infraestructura social y deportiva de la localidad mediante una inversión estratégica en obra pública.

La gestión provincial dio un paso decisivo tras conocerse la propuesta de la firma TALKA S.R.L. para este ambicioso proyecto edilicio que transformará el predio de la Chacra 603.

Infraestructura moderna para el desarrollo local

El nuevo edificio se proyecta como un núcleo de integración de un solo nivel, diseñado bajo un sistema constructivo mixto de hormigón y metal. La Licitación Pública N° 01/I.D.U.V./2026 contempla una superficie total cubierta de 2448 metros cuadrados, asegurando espacios de alta calidad para la práctica deportiva y recreativa. El diseño, pensado para la durabilidad en el clima patagónico, incluye una estructura de vigas reticuladas y una cubierta metálica en su nave principal.

La distribución interna del polideportivo fue planificada para maximizar su funcionalidad. Contará con una sala de musculación, vestuarios para atletas y árbitros, administración, enfermería y áreas de servicio totalmente equipadas. Asimismo, se destaca la incorporación de baños para personas con movilidad reducida (PMR) y un hall de ingreso que funcionará simultáneamente como espacio para exposiciones culturales y sociales.

Detalles técnicos y conectividad urbana

Ubicado estratégicamente entre la Avenida Circunvalación y la calle José Kuney, el complejo contará con terminaciones de primera línea, tales como pisos de goma en áreas de gimnasia y porcelanatos en locales comunes. El compromiso con la eficiencia se refleja en su sistema de calefacción por aire caliente y la conexión integral a las redes públicas de agua, gas y electricidad.

“Seguimos avanzando para que Gregores tenga el polideportivo que se merece”, señaló De La Torre durante el acto realizado en la Municipalidad local. Con la apertura de sobres, el proyecto entra ahora en su etapa de evaluación técnica, marcando el inicio de un plazo de ejecución de un año que dinamizará el empleo y la actividad constructiva en la zona.

De esta manera, el gobierno de Claudio Vidal, continúa las obras estratégicas que afianza la infraestructura en el interior provincial, promoviendo el desarrollo social, el acceso al deporte y la generación de empleo a través de una política sostenida de inversión pública.