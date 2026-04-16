El Gobierno de Santa Cruz renovó su compromiso estratégico con la alfabetización

Lo hizo a través del Consejo Provincial de Educación y con el acompañamiento de empresas y fundaciones que apuestan de manera permanente a fortalecer la alfabetización inicial.

En una ceremonia que tuvo lugar en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido y los representantes de las Fundaciones Pérez Companc e Instituto Natura; y las empresas, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), Latitud 45 Petróleo y Gas S.A., y la Compañía General de Combustibles (CGC), llevaron adelante la firma de un compromiso con el fortalecimiento de la alfabetización inicial en la Provincia.

Con la firma de este documento se pone de manifiesto la decisión del sector privado de acompañar una importante línea de política pública que tiene como finalidad, mejorar la lecto-escritura de los estudiantes santacruceños.

Resultados que interpelan

El 54,9% de los estudiantes de 3° grado de la Argentina se encuentran debajo de los niveles esperados de comprensión lectora para su edad (Aprender, 2024). Esta situación constituye una alerta que interpela al conjunto de la sociedad, en tanto condiciona no solo las trayectorias educativas, sino también las posibilidades de desarrollo y participación plena de las personas determinando complejidades en términos de sociedad.

Ante este contexto que nos atraviesa como país, el Gobierno de Santa Cruz a través de la Cartera de Educación, impulsa el Plan Provincial de Alfabetización PLEN@, una política pública que ofrece un despliegue estratégico y pedagógico para la enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros años de escolaridad.

Plan Provincial de Alfabetización PLEN@

Esta iniciativa pone el foco en la formación inicial, permanente y continua docente; la mejora de las prácticas pedagógicas: y el seguimiento y evaluación de los aprendizajes.

De este modo, Santa Cruz avanza en una política que combina inversión, articulación y planificación, con el objetivo de revertir indicadores críticos y asegurar que todos los estudiantes accedan a aprendizajes fundamentales.