Represas sobre el río Santa Cruz: Nación y Provincia avanzan en la reactivación de las obras estratégicas

Autoridades nacionales y provinciales recorrieron Cóndor Cliff y La Barrancosa en medio de la reorganización administrativa del proyecto hidroeléctrico y la expectativa por la recuperación del empleo en Santa Cruz.

Las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz volvieron a ocupar un lugar central en la agenda energética nacional. Durante este domingo y lunes, autoridades del Gobierno de Santa Cruz y funcionarios nacionales realizaron una recorrida técnica por el complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff y La Barrancosa, en el marco del proceso de reactivación de los trabajos y de la nueva estructura administrativa del proyecto.

La visita incluyó inspecciones en distintos sectores de obra, recorridos por los campamentos y reuniones técnicas vinculadas al avance del emprendimiento, considerado estratégico tanto para el sistema energético argentino como para el desarrollo económico de la provincia.

Cambios administrativos y nueva etapa para las represas

La recorrida se desarrolló en un contexto de modificaciones institucionales impulsadas por el Gobierno Nacional. Según la nueva normativa, las represas dejarán de depender de ENARSA y pasarán a estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Economía de la Nación, que asumirá el rol de comitente de la obra.

Por parte del Gobierno provincial participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el secretario de Estado de Recursos Hídricos, Emilio Rivera; y el secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías.

La comitiva nacional estuvo integrada por Vicente Heredia, director nacional de Obras Hídricas; Liliana Guerrero, directora nacional de Aprovechamiento Multipropósito; Magali Montedoro, directora de Políticas y Programación; Romina Zaniratto, asesora legal; Lucía Olivieri, gerente financiera; Valentina Guanca, asistente técnica; Daniel Coroli, asesor; representantes de ENARSA y de la Universidad Nacional de La Plata; además del diputado nacional Jairo Guzmán.

Jaime Álvarez destacó el impacto laboral y energético del proyecto

Durante la recorrida, el ministro Jaime Álvarez remarcó la importancia de sostener proyectos estratégicos para Santa Cruz y enfatizó la necesidad de garantizar la contratación de trabajadores santacruceños mediante la aplicación de la Ley 90/10.

“El crecimiento de la provincia debe estar acompañado por empleo genuino para los santacruceños”, sostuvo el funcionario al referirse a la recuperación de puestos laborales vinculados a la obra hidroeléctrica.

Álvarez también señaló que la continuidad de las represas es posible gracias al acuerdo de financiamiento entre el Estado Nacional y la República Popular China, y valoró las gestiones para superar el conflicto económico entre ENARSA y la UTE responsable del proyecto.

Las represas del río Santa Cruz, claves para el desarrollo provincial

Desde el Gobierno de Santa Cruz subrayaron que la continuidad de Cóndor Cliff y La Barrancosa representa una obra estratégica por su aporte futuro a la matriz energética nacional y por el impacto económico que tendrá en la provincia.

Además de incrementar la generación eléctrica, el proyecto es visto como un motor para la actividad económica regional, con capacidad para dinamizar el empleo, la infraestructura y el desarrollo productivo de Santa Cruz