Refuerzan medidas preventivas en escuelas y piden uso responsable de redes sociales

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz articula acciones con Educación y la Policía ante episodios registrados en el país. Buscan garantizar la tranquilidad en la comunidad educativa y prevenir situaciones de riesgo.

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz informó que se encuentra trabajando de manera preventiva junto al Consejo Provincial de Educación y la Policía Provincial, en respuesta a diversos hechos ocurridos en distintas partes del país vinculados a carteles y pintadas en instituciones educativas.

En este contexto, se implementaron medidas en distintas localidades con el objetivo de prevenir hechos de violencia y evitar situaciones que puedan alterar el orden público, tanto dentro como en las inmediaciones de los establecimientos escolares.

Asimismo, desde el organismo se destacó la importancia de reforzar el diálogo con niños, niñas y adolescentes sobre el uso responsable de las redes sociales. Advirtieron que determinadas conductas pueden poner en riesgo la integridad propia y de terceros, además de derivar en posibles delitos o sanciones legales.