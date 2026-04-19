La Liga Municipal de Fútbol Femenino Infanto Juvenil disputó su segunda fecha en Caleta Olivia

Desde la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Caleta Olivia, se acompañó este sábado 18 de abril la segunda fecha de la Liga Municipal de Fútbol Femenino Infanto Juvenil, desarrollada en el gimnasio municipal Chichino Ibáñez, donde participaron equipos locales y de distintas ciudades de la región, con el objetivo de fortalecer los procesos formativos y promover el encuentro deportivo.

El profesor Daniel Mercado, referente de la actividad, destacó la importancia de este tipo de propuestas: “Celebramos estas jornadas deportivas porque son muy importantes, ya que estamos hablando de procesos de formación para nuestras jugadoras”, expresó.

Durante la jornada se disputaron alrededor de 10 partidos, con la presencia de equipos de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado y Comodoro Rivadavia, consolidando una iniciativa que continúa creciendo con participación regional.

Asimismo, Mercado indicó que la liga se desarrollará dos o tres veces al mes, con proyección de finalizar en agosto, brindando continuidad competitiva y crecimiento deportivo a las participantes.

En ese marco, agradeció el acompañamiento institucional del intendente Pablo Carrizo para concretar estos encuentros: “Es muy importante contar con los espacios para poder desarrollar esta liga y seguir fortaleciendo el fútbol femenino infanto juvenil”, señaló.

Finalmente, también puso en valor el acompañamiento familiar: “La presencia de las familias es fundamental, porque comparten estos momentos con las chicas y eso siempre es algo muy lindo”, concluyó.