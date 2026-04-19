Caleta Olivia realizó un homenaje al Papa Francisco en la plaza “20 de Noviembre”

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó este sábado 18 de abril un homenaje al Papa Francisco en la plaza 20 de Noviembre, en vísperas de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el próximo 21 de abril. La jornada incluyó reflexiones, mensajes, reconocimientos, música y danza, con el objetivo de recordar su legado espiritual, social y humano.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete municipal, Mariano Mazzaglia, destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas: “Para nosotros es importante estar presentes en estas actividades. Ha sido declarado de interés municipal, por lo que representa recordar al Papa Francisco, una figura reconocida a nivel religioso y mundial”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor de su figura para el país: “Nos unió aún más como religiosos y como argentinos”, señaló, agradeciendo además la presencia de la comuna de Cañadón Seco y el trabajo articulado del área de Relaciones Institucionales de Caleta Olivia.

Desde el municipio indicaron que se colaboró con distintos aspectos logísticos para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Por su parte, José Herrera, integrante de Acción Social de la parroquia San Juan Bosco, resaltó el sentido del encuentro: “Estamos recordando la figura de Francisco y queremos tomar la posta de sus enseñanzas, que fueron mensajes para todo el mundo”, manifestó.

En ese sentido, enumeró algunos de los ejes centrales de su legado: “El cuidado de la casa común, la fraternidad social y estar atentos a los más necesitados”, sostuvo.

Finalmente, Herrera agradeció el acompañamiento institucional y dejó un mensaje a la comunidad: “Quiero agradecer a la Municipalidad de Caleta Olivia por permitirnos estar en este espacio público. Mi mensaje para los caletenses es mirar a Francisco y seguir su legado”, concluyó.