Telemedicina: una de las ofertas recibió informe legal negativo y quedará afuera de la licitación

Se trata de la UTE que integra Vitalmed. “No cumple con los requisitos que marca la ley, registrando incompatibilidades”, señaló la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross. El Comité Evaluador continúa con el proceso de análisis del resto de los oferentes.

La ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, puso en primer plano el avance del sistema de telemedicina como una herramienta estratégica para mejorar el acceso a especialidades médicas en todo el territorio provincial, especialmente en las zonas más alejadas.

Durante una entrevista en LU85 TV Canal 9, la funcionaria fue clara: el objetivo es achicar la brecha entre las grandes ciudades y las localidades donde conseguir especialistas sigue siendo una tarea compleja.

“La telemedicina nos abre una puerta que ya la pandemia nos demostró que lo podemos hacer”, afirmó. Y fue más allá: “Permite acercar esas especialidades que no tenemos, que cuesta muchísimo conseguir”.

Ross insistió en un punto clave: el sistema no reemplaza la atención presencial. “La telemedicina no viene a reemplazar al profesional, sino que viene a acompañar al sistema de salud”, subrayó.

Prioridad: llegar a los puestos sanitarios más aislados

Uno de los ejes del proyecto es priorizar la atención en los puntos más críticos del mapa sanitario provincial. Allí donde los especialistas llegan con poca frecuencia, la telemedicina aparece como una solución concreta.

“Lo que más nos interesa es llegar a los lugares donde los profesionales van una vez cada 15 días o una vez a la semana”, explicó la ministra.

La iniciativa apunta a fortalecer la red pública de salud con herramientas tecnológicas que permitan consultas, diagnósticos y seguimientos sin necesidad de traslados extensos, una problemática histórica en Santa Cruz.

Licitación en marcha: una empresa quedaría fuera por incompatibilidades legales

En paralelo, el proceso licitatorio para implementar el sistema avanza en su etapa de evaluación técnica. En ese marco, Ross confirmó que una de las ofertas será descartada por incumplimientos legales, a partir de un informe negativo que entregó el área de Legales al Comité Evaluador.

“Claramente esta empresa quedaría fuera de la competencia por violar la Ley de Ética Pública”, sostuvo, en referencia a la participación de la firma Vitalmed dentro de una unión transitoria de empresas (UTE).

La funcionaria explicó que el Estado no puede impedir la participación inicial de oferentes, pero sí tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento normativo durante el proceso. “El Estado no puede negar que participen, pero sí asegura la evaluación para ver si corresponde o no corresponde”, señaló.

Cómo funciona el proceso de evaluación de la licitación

Ross detalló que la licitación contempla múltiples filtros antes de definir la adjudicación: Primero viene la evaluación de requisitos técnicos, le sigue el análisis de documentación administrativa; la verificación del cumplimiento legal y la Revisión de condición como proveedor del Estado.

Luego de eso se declara apto, o no, al oferente para pasar al segundo paso que es la apertura de la oferta económica.

“Antes que nada se evalúan los requisitos técnicos y administrativos, y recién después se pasa a la apertura de la oferta económica”, explicó.

Transparencia y control: la línea marcada por el Gobierno provincial

La ministra fue enfática al remarcar que todo el proceso se desarrolla bajo estrictos criterios de transparencia, en línea con las directivas del Ejecutivo.

“El gobernador nos pidió transparencia y que se hagan las licitaciones públicas precisamente para tener estos procesos”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que cada oferente debe cumplir con condiciones básicas: “Se analiza si cumplen con los requisitos, si son proveedores del Estado y si no violan la Ley de Ética Pública”.

Una inversión de $5.000 millones para 36 meses de servicio

Sobre el aspecto económico, Ross aclaró que el monto previsto para la implementación del sistema responde a un esquema de mediano plazo.

“Los 5.000 millones de pesos son un monto estimativo para 36 meses de servicio”, precisó.

La inversión busca garantizar la sostenibilidad del sistema y su despliegue progresivo en toda la provincia.

Falta de especialistas: el problema de fondo que busca resolver la telemedicina

Finalmente, la ministra enmarcó la iniciativa en un contexto más amplio: la escasez de profesionales de la salud a nivel nacional.

“No es lo ideal, todos queremos el profesional en la localidad, pero ante esa imposibilidad, es una herramienta fundamental”, concluyó.

La telemedicina hoy en todo el mundo, se posiciona como una respuesta pragmática a un problema estructural. A través de ella, Santa Cruz podrá garantizar el acceso equitativo a la salud en toda la provincia.