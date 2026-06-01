Reconocimiento de servicios: uno de los trámites más consultados en Viva Barrio del Evita

La Caja de Previsión Social (CPS) participó de una nueva edición de Viva Barrio Somos Comunidad brindando información, asesoramiento e iniciando trámites previsionales de manera directa. Durante la jornada, vecinos y vecinas pudieron despejar dudas sobre jubilaciones, reconocimiento de servicios y beneficios previsionales sin necesidad de trasladarse a una oficina del organismo.

En el marco de la sexta edición del programa territorial impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, destacó la importancia de acercar los servicios del organismo a los distintos barrios y facilitar el acceso a trámites que forman parte de la vida cotidiana de los trabajadores y futuros jubilados.

Asesoramiento previsional y trámites digitales

Durante la jornada, el personal de la CPS brindó atención personalizada a los vecinos interesados en conocer su situación previsional y acceder a distintos beneficios.

Entre los servicios ofrecidos se destacó la posibilidad de iniciar el trámite de reconocimiento de servicios de manera digital, presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad y completando un formulario.

“Estamos brindando asesoramiento previsional sobre cada uno de nuestros beneficios e iniciando reconocimientos de servicios de manera totalmente digital, facilitando el acceso a este trámite para los vecinos”, explicó Pérez.

Las consultas más frecuentes

El titular del organismo indicó que gran parte de las inquietudes estuvieron relacionadas con los requisitos para acceder a la jubilación y los pasos necesarios para comenzar distintos trámites previsionales.

“Las consultas más frecuentes tienen que ver con cuánto tiempo falta para jubilarse, cómo iniciar un reconocimiento de servicios o dónde comenzar los trámites jubilatorios”, señaló.

Asimismo, recordó que estos procedimientos pueden realizarse tanto en la sede central de Río Gallegos como en las delegaciones que la Caja de Previsión Social posee en distintas localidades de la provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un espacio para dialogar con los vecinos

Pérez destacó además la posibilidad de mantener un contacto directo con la comunidad en un ámbito más cercano y accesible.

“Estos encuentros permiten dialogar cara a cara con los vecinos, escuchar sus inquietudes y brindar respuestas concretas a cada consulta”, sostuvo.

En ese sentido, valoró la oportunidad de acompañar a quienes necesitan orientación sobre trámites que muchas veces generan dudas o requieren asesoramiento especializado.

Balance positivo de Viva Barrio Somos Comunidad

El presidente de la CPS realizó un balance favorable de la experiencia y destacó el crecimiento que ha tenido el programa desde sus primeras ediciones.

“Es una propuesta que permite descentralizar la atención y acercar los organismos provinciales a cada barrio. Que los vecinos puedan resolver distintos trámites en un mismo lugar es algo muy positivo”, afirmó.

Finalmente, remarcó la importancia de que múltiples organismos participen de estas jornadas, ofreciendo una amplia variedad de servicios y herramientas para la comunidad.

“La posibilidad de encontrar en un mismo espacio a distintos organismos provinciales facilita mucho las gestiones y fortalece el vínculo entre el Estado y los ciudadanos”, concluyó.