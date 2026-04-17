Rechazo en Caleta Olivia al cierre de “Volver al Trabajo”: advierten impacto en cientos de familias

El concejal Carlos Aparicio presentó un proyecto para exigir la revisión de la medida nacional y alertó sobre sus consecuencias sociales y económicas en la ciudad.

El concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para manifestar el rechazo al cierre del programa “Volver al Trabajo” y solicitar al Gobierno nacional su “revisión urgente”, al considerar que la decisión deja sin ingresos a numerosas familias de la ciudad.

La iniciativa también reclama la implementación de políticas que garanticen la continuidad de la asistencia y la inclusión laboral de los beneficiarios.

“El cierre de este programa afecta a muchísimas familias de nuestra ciudad que encontraban en esto una ayuda que, si bien no les resolvía la vida, sí les daba una contención”, sostuvo el edil.

En ese sentido, advirtió que el programa alcanza a miles de personas y que su eliminación implica la interrupción de ingresos en un contexto de crisis económica. Según explicó, en ciudades como Caleta Olivia, con una estructura laboral limitada, el impacto se traslada de manera directa a las economías familiares y al circuito comercial.

“Esto va a traer consecuencias de manera directa para esos vecinos, pero también para el giro económico de nuestra ciudad”, remarcó Aparicio, quien además consideró que la medida responde a “un lineamiento claro” del Gobierno nacional basado en el ajuste.

Asimismo, cuestionó que “donde se ajusta es con los trabajadores” y señaló que la decisión afecta especialmente a sectores vulnerables, incluidos quienes desarrollan tareas en espacios comunitarios, productivos y de la economía popular.

El proyecto también advierte que la eliminación del programa representa un retroceso en materia de políticas activas de empleo, ya que deja sin ingresos a miles de beneficiarios en todo el país y debilita el entramado social sostenido por organizaciones territoriales.

En este contexto, Aparicio subrayó el rol del Concejo Deliberante frente a la situación. “Este Concejo tiene que levantar la voz por quienes hoy no están siendo escuchados”, afirmó, y agregó que la iniciativa busca “ponerle voz a muchísimos vecinos y vecinas”.

Finalmente, insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional revierta la medida. “Solicitamos que se revise con carácter urgente esta decisión”, concluyó.