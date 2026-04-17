Invitan a participar de la charla taller “Prevención en Riesgos por Sobrecarga Eléctrica”

Se trata de una propuesta abierta al público en general, organizada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa a fin de promover el uso adecuado de la energía y prevenir incidentes en hogares e instituciones.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 23 de abril a las 13:30 horas en el edificio de Fundación Lemuel, y contará con la participación del área de Energía de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), el Colegio Profesional de Técnicos, con la intervención de un matriculado en electricidad y Bomberos de Santa Cruz.

Al respecto, la supervisora de Formación Profesional, Leticia Vázquez, explicó que la jornada surge tras la realización de la capacitación sobre el uso seguro del gas, desarrollada junto a Distrigas, destacando que tanto el gas como la electricidad representan las principales causas de siniestros en la temporada invernal, por lo que se busca reforzar la concientización sobre su uso.

“Es una jornada gratuita de aproximadamente 3 horas en donde la gente va a poder consultar todas sus dudas, cómo manejar el tema de los alargues y la cantidad de enchufes que quizás tienen y la sobrecarga que produce tener varios artefactos conectados en un mismo dispositivo”, señaló.

Finalmente, informó que los interesados en obtener mayor información pueden acercarse a las oficinas de la Supervisión de Formación Profesional, ubicadas en calle Rosario Vera Peñalosa N°155, o comunicarse al teléfono 2974-757446.