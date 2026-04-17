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“La Noche Cordobesa” regresa este sábado 18 de abril y se une al festejo por los 15 años de “Solo Éxitos”

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Este sábado 18 de abril se realizará una nueva edición de la tradicional Noche Cordobesa 2026, una propuesta que promete reunir a vecinos, familias y amantes del cuarteto en una velada cargada de música, alegría y celebración. El evento genera una gran expectativa en la comunidad.

La organización está encabezada por , quien además vivirá una ocasión muy especial al celebrar los 15 años de su reconocido programa “Solo Éxitos“, espacio dedicado a difundir la música popular y acompañar durante años a la audiencia local con los mejores clásicos y novedades del género.

En ese marco, la edición 2026 de la Noche Cordobesa tendrá un significado aún más emotivo, ya que combinará el tradicional encuentro bailable con el aniversario de un programa que logró consolidarse en el tiempo y mantenerse vigente gracias al acompañamiento del público.

Durante la jornada se espera una noche llena de ritmo, con una selección musical pensada para los seguidores del cuarteto, clásicos inolvidables, sorpresas y un clima festivo ideal para compartir entre amigos. Como cada año, la propuesta apunta a brindar un espacio de entretenimiento, donde la música será la gran protagonista.

La previa también comenzará este viernes 17 de abril en una emisión especial del programa Centralizate, donde se realizarán sorteos de entradas, premios de auspiciantes y se compartirán todos los detalles del evento, generando aún más entusiasmo de cara al sábado.

De esta manera, la comunidad se prepara para vivir una celebración doble: una nueva edición de la Noche Cordobesa y el merecido festejo por los 15 años de Solo Éxitos, un ciclo que dejó huella en la radio local y continúa siendo referencia para los fanáticos del cuarteto.

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