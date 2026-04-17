Grasso acompañó el 42° aniversario del Colegio Secundario N° 18 de Río Gallegos

El intendente Pablo Grasso estuvo presente en la ceremonia, donde hizo entrega de equipamiento destinado a fortalecer las actividades institucionales, que incluyó una computadora de escritorio, dos impresoras y resmas de papel.



Durante el acto, el jefe comunal felicitó a la institución por su trayectoria y destacó el compromiso de estudiantes, docentes y familias en la construcción de su identidad educativa.

Asimismo, alentó a los jóvenes a continuar formándose y subrayó el valor de la educación como herramienta clave para el desarrollo personal y comunitario.

En el marco de la celebración, también se reconoció a docentes jubiladas, al personal en actividad y a estudiantes egresados, en valoración de su dedicación y aporte a la vida institucional.