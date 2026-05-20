Rebeca Fernández resaltó en “La Peña de Frecuencia” el valor de la escarapela y la importancia de las fechas patrias de mayo

En una edición especial de “La Peña de Frecuencia”, programa emitido por Centralizate a través de Frecuencia Patagonia 99.3, se llevó adelante una comunicación telefónica con la ceremonialista Rebeca Fernández, quien brindó una reflexión sobre la importancia de los símbolos patrios, el significado de la Semana de Mayo y el valor histórico que representan las fechas patrias para todos los argentinos.



La entrevista se desarrolló en el marco del Día de la Escarapela, una fecha que invita a recordar y revalorizar uno de los emblemas nacionales más representativos del país. Durante la charla, Fernández explicó el significado simbólico de la escarapela y la importancia de utilizarla con orgullo y respeto, especialmente durante el mes de mayo y en cada conmemoración patria.



En este sentido, la ceremonialista también detalló la manera correcta de usar la escarapela, indicando que tradicionalmente debe colocarse del lado izquierdo del pecho, cerca del corazón, como representación del sentimiento patriótico y la identidad nacional. Además, destacó que más allá del protocolo, lo importante es el valor emocional y cultural que este símbolo transmite a cada argentino.



A lo largo de la entrevista, Rebeca Fernández hizo especial énfasis en la necesidad de mantener vivas las tradiciones y enseñar a las nuevas generaciones el significado de las fechas patrias. “Mayo es un mes muy importante para nuestro país porque nos conecta con nuestros orígenes y con los hombres y mujeres que lucharon por construir la patria. Son fechas que no deben pasar desapercibidas”, expresó.



Asimismo, recordó el valor histórico del 25 de Mayo de 1810, fecha que marcó el inicio del proceso revolucionario que dio paso a la independencia argentina. Según explicó, estas conmemoraciones no solo forman parte de la historia, sino también de la identidad cultural y social del pueblo argentino.



La entrevistada también remarcó el rol que cumplen las instituciones educativas, culturales y los medios de comunicación en la difusión de los valores patrios y el respeto por los símbolos nacionales. “Cada escarapela, cada bandera y cada acto patrio representan parte de nuestra historia y de quienes somos como país”, señaló durante la conversación.



De esta manera, La Peña de Frecuencia continúa generando espacios dedicados a la cultura, la tradición y la reflexión, acercando a la audiencia contenidos vinculados con las raíces argentinas y el fortalecimiento de la identidad nacional