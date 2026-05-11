Reactivación del tren en Jaramillo y Fitz Roy: Este martes se realizarán pruebas operativas sobre el trazado ferroviario

La iniciativa del gobernador Claudio Vidal de recuperar el ramal ferroviario en el norte santacruceño, se encuentra en la parte final de la primera etapa y ya se trabaja para impulsar la segunda parte del proyecto. Esta nueva fase esta vinculada a las pruebas operativas sobre las vías.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, acompañada por el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova, mantuvo una reunión de trabajo el día viernes, junto al interventor de YCRT, Pablo Gordillo, en el marco del proyecto de recuperación ferroviaria con proyección turística, cultural e histórica que impulsa el Gobierno de Santa Cruz en el tramo Jaramillo–Fitz Roy.

Fin de la primera etapa

Durante el encuentro se informó la finalización de la primera etapa del proyecto, cuya obra ya alcanza un avance cercano al 90%, y se comenzó a planificar el inicio de la segunda etapa vinculada a las pruebas operativas sobre el trazado ferroviario.

Puesta en marcha del Bivial

En este contexto, las autoridades confirmaron que este martes se realizará en Jaramillo la recepción y puesta en marcha del Bivial, un vehículo adaptado especialmente para recorrer y evaluar el estado de las vías del tren.

“El martes vamos a recibir el Bivial. Es una camioneta que se adapta para probar el estado de las vías del tren. Con ella se hace el recorrido y se comprueba el estado de las vías y si están aptas para recibir una locomotora”, explicó el subsecretario.

La incorporación de esta unidad representa un paso importante dentro del proceso de recuperación ferroviaria, permitiendo avanzar técnicamente en la evaluación del trazado y en la futura reactivación del sistema.

Proyecto

Este proyecto forma parte de una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal para recuperar el valor histórico y patrimonial del ferrocarril en Santa Cruz, promoviendo además nuevas oportunidades vinculadas al turismo, la identidad y el desarrollo regional.

Desde el Gobierno Provincial se continúa trabajando de manera articulada junto a organismos, instituciones y actores locales para consolidar una propuesta que busca devolverle al tren un rol activo dentro de la historia y el futuro de la provincia.