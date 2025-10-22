Rasgido: “La mejora de la educación se construye y potencia entre todos”

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, encabezó el Encuentro Provincial de Alfabetización Plen@ – Nivel Inicial y modalidades, donde destacó el valor de la tarea docente y el compromiso colectivo para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en toda la provincia.

En el marco de esta instancia, Rasgido, destacó la relevancia educativa de este tipo de espacios de formación y encuentro, que fortalecen la tarea docente y consolidan el trabajo institucional en torno a la mejora y transformación educativa, debatiendo y acordando sobre los alcances de la alfabetización en cada uno de los entornos.

Asimismo, subrayó que “esta instancia es una construcción colectiva que surge desde las propias instituciones educativas y del compromiso cotidiano de los docentes”. En ese sentido, señaló que toda escuela, jardín es, en esencia, un espacio alfabetizador, donde se enseña, y junto a otros se promueven aprendizajes, se motiva y se construye ciudadanía.

En otra parte del discurso, reafirmó que la alfabetización no se limita a la enseñanza de la lectura y la escritura, sino que representa un proceso integral que involucra a las familias, al entorno y a toda la comunidad educativa. Por eso, instó a pensar la alfabetización más allá de las paredes escolares, aprovechando los distintos contextos y experiencias que favorecen el aprendizaje.

Por su parte, Rasgido enfatizó que los docentes son protagonistas de la transformación educativa, ya que con su trabajo diario generan las condiciones para el desarrollo humano y social de la provincia. Por ello, convocó a disfrutar de la jornada, compartir experiencias, capitalizar otras y a pensar la organización escolar de otra manera con el objetivo de generar más y mejor educación.

Finalmente, la titular de la cartera Educativa llamó a continuar trabajando de manera participativa, colaborativa y reflexiva, convencidos de que la mejora de la educación se construye entre todos, y que cada docente de Santa Cruz es un actor fundamental en este proceso.