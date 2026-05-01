Radio Provincia celebró sus 65 años con la remodelación del estudio mayor “Susana Sumer”

Con la fuerte decisión del gobernador Claudio Vidal de llevar las voces santacruceñas a toda la extensión de la provincia, hoy en el Día del Trabajador, LU14 Radio Provincia inauguró sus remodelaciones y se destacó el rol histórico de la radio pública en la integración de Santa Cruz.

Este viernes 1° de mayo, LU14 Radio Provincia celebra sus 65 años de historia con una jornada cargada de emoción, memoria y reconocimiento al trabajo de quienes forman parte de la emisora pública santacruceña. En este marco, se llevó adelante la inauguración del estudio mayor “Susana Sumer”, una transmisión especial y el descubrimiento de placas conmemorativas.

Valor del trabajo realizado

La actividad contó con la presencia de la ministra de la Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; la secretaria de Estado de Comunicación Pública y Medios, Irene Stur; el gerente de LU 85 TV Canal 9, Marcelo Alejandro Zaccaría; y la gerente de LU14 Radio Provincia; Daniela Mancilla Provoste, quienes acompañaron a los trabajadores y trabajadoras de la histórica emisora.

Durante su discurso, la ministra Boggio saludó a los presentes por el Día del Trabajador y remarcó la emoción que le generó ver el proceso de renovación de los espacios de la radio. “He visto los videos y estoy muy emocionada con el trabajo que se ha hecho. Creo que esto es el esfuerzo de los trabajadores de LU14”, expresó.

En ese sentido, valoró el compromiso del personal que llevó adelante las tareas de acondicionamiento del estudio y sostuvo que ese esfuerzo refleja el trabajo cotidiano de muchos empleados del Estado. “Los vi despegar cada uno de los paneles viejos, colocar los nuevos, tomar las medidas, preparar las placas y trabajar incansablemente, como la mayoría de los trabajadores del Estado”, destacó.

Una radio que unió comunidades

Boggio recordó el contexto histórico en el que nació LU14 Radio Provincia y subrayó su rol fundamental para conectar a las distintas localidades de Santa Cruz. “Hoy nos unen los 65 años de LU14, una radio que vino a unir comunidades”, señaló.

La ministra hizo referencia a la Santa Cruz de 1961, cuando la provincia tenía alrededor de 53 mil habitantes, Río Gallegos contaba con 14 mil y Caleta Olivia con 3 mil. “Uno piensa en la distancia y en la importancia de LU14 en ese momento histórico, y también en la actualidad. La radio unió comunidades”, remarcó.

Asimismo, destacó la presencia permanente de la emisora en la vida cotidiana de los santacruceños, especialmente en las rutas y en los sectores productivos. “¿Quién no sale a la ruta? ¿Quién no escucha el programa para la mujer y el hombre de campo? Absolutamente todos”, afirmó.

Reconocimiento al trabajo técnico y humano

Soledad Boggio también hizo mención al trabajo realizado en la planta transmisora de Chimen Aike, donde recientemente se concretaron tareas de mantenimiento y puesta en valor. Recordó que, al asumir, recorrió el lugar y observó que varias luces de los paneles estaban apagadas por falta de service especializado.

“En estos últimos días ese trabajo se hizo, y qué emoción volver a ver todas las luces prendidas de la transmisora de LU14”, expresó, al tiempo que agradeció el compromiso de los equipos técnicos y de gestión.

La funcionaria también reconoció la calidez y profesionalismo de quienes históricamente formaron parte de la emisora. “Los que llevamos muchos años en la administración pública hemos venido muchas veces a esta radio y hemos sido acogidos por cada uno de los que estuvieron a cargo de una manera muy cálida y muy profesional”, sostuvo.

“Hoy defendamos el trabajo de los santacruceños”

En otro tramo de su mensaje, la ministra vinculó la fecha con la necesidad de defender el trabajo y el desarrollo de la provincia. “En un 1° de mayo que se haya gestado la creación y la inauguración de LU14 creo que dice mucho de los santacruceños”, manifestó.

Finalmente, Boggio remarcó la mirada productiva del Gobierno Provincial y el acompañamiento del equipo de gestión a ese camino. “Tenemos un gobernador que tiene una mirada productiva y todos en el equipo de gestión estamos acompañando ese cambio para nuestra Santa Cruz, porque es la única forma que vemos de poder garantizar el trabajo a nuestros hijos”, indicó.

“Hoy no queremos que más alumnos recibidos se vayan de la provincia. Queremos que Santa Cruz sea un foco y un polo de atracción para aquellos que han estudiado, que se han preparado y que son idóneos en lo que eligieron hacer en sus vidas”, agregó.

Para cerrar, expresó: “En aquel 1° de mayo era defender los derechos del trabajador. Hoy defendamos el trabajo de los santacruceños”.