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Municipio acompañó a los trabajadores petroleros en la inauguración del nuevo edificio sindical

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La Municipalidad de Río Gallegos acompañó este viernes el acto de inauguración del nuevo edificio del Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables (SIPGER). El jefe de gabinete Diego Robles valoró la concreción de esta sede en la capital provincial y reafirmó el compromiso del Estado municipal con iniciativas que fortalezcan el entramado institucional y social de la ciudad.

La ceremonia, que se realizo en el marco del Día del Trabajador, fue encabezada por el secretario general de la organización, Rafael Güenchenen, y reunió a autoridades sindicales, delegados, trabajadores, funcionarios municipales y provinciales. En representación del Ejecutivo Municipal estuvo el jefe de Gabinete Diego Robles, acompañado por la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso; la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez; y la directora de Recaudaciones Municipal, Daniela Peralta.


El Municipio hizo entrega formal de la habilitación comercial del edificio y de un presente institucional al secretario general del sindicato. Este hecho simboliza el acompañamiento del Estado municipal a una nueva infraestructura destinada al fortalecimiento de la actividad sindical y mutualista en la ciudad.
Diego Robles valoró la concreción de esta nueva sede sindical y mutualista, destacó su importancia para los trabajadores y trabajadoras del sector, y reafirmó el compromiso del Estado municipal de acompañar iniciativas que fortalecen el entramado institucional y social de la ciudad.


Además, durante la ceremonia se destacó el valor del nuevo edificio como símbolo de la dignidad del trabajo y de la identidad de los trabajadores de la industria petrolera, subrayando además su concepción como un espacio de integración social, con impacto positivo en el desarrollo urbano y comunitario de la capital santacruceña.
En el acto también estuvieron presentes intendentes del flanco norte de la provincia: el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; el intendente de Las Heras, Antonio Carambia; el intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón; y la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira. También acompañó la inauguración el senador nacional por Santa Cruz, José María Carambia, junto a referentes sindicales, autoridades mutuales y representantes de distintas instituciones.

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