“La gente hace la cultura”: Santa Cruz celebró su Día en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La novena jornada de la FILBA 2026 tuvo un carácter especial: el Día de Santa Cruz. El viernes 1 de mayo, la provincia desplegó una agenda que combinó literatura, reflexión institucional y música en el Ente Cultural Patagonia, reafirmando su identidad cultural en un escenario de alcance nacional e internacional.

La programación comenzó con la Charla conjunta de los escritores seleccionados para representar a Santa Cruz en la FILBA 2026. En este espacio, Graciela Ciselli y Marcelo Hernández (A orillas del Río Fénix), Iván Checura (Cuando uno no es uno) y Hugo García (Hurv@noS) compartieron sus experiencias, reflexiones y procesos creativos.

La mesa permitió conocer cómo cada autor aborda la escritura desde su territorio y cómo sus obras dialogan con la memoria, la identidad y la vida contemporánea. El encuentro celebró la pluralidad de voces que conforman la literatura santacruceña y su proyección en el ámbito internacional.

La jornada culminó con el show musical “Música de Santa Cruz”, a cargo de Héctor ‘Chucu’ Rodríguez, que ofreció un repertorio de canciones representativas de la identidad provincial. El cierre artístico reforzó el espíritu participativo de la jornada, en la que literatura, institucionalidad y música se unieron para proyectar la cultura santacruceña en un escenario internacional.

La Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, Silvia D’Andrea, reflexionó sobre el rol estratégico de las políticas culturales. “La gente hace la cultura. Se hace todos los días, en la calle, en el trabajo, en el deporte. Nuestro objetivo es descentralizar y federalizar esta cuestión, acompañando el desarrollo cultural del interior de la provincia”, afirmó.

En relación al futuro inmediato, agregó: “Lo principal es lograr que la gente entienda que son ellos los hacedores de la cultura y que nosotros vamos a acompañar en las necesidades y en el desarrollo que exijan”.

D’Andrea también subrayó la importancia de la feria como plataforma: “Es la mejor inversión que podemos tener para posicionar a la provincia en ámbitos donde quizá no seamos tan relevantes. El arte y la literatura deben acompañar estos procesos, porque cuando las palabras viajan, se hace mucho más potente lo que podamos definir como cultura”.

La Secretaría de Estado de Cultura y la Casa de Santa Cruz expresan su agradecimiento a las empresas y productores que hicieron posible llevar la identidad gastronómica santacruceña a la FILBA 2026. Gracias a la Fábrica de embutidos y chacinados García (Puerto Deseado), Aguas Patagones y Alfajores Ruah de Perito Moreno, Gin Estepa Patagónica, Conservas “Don Armando”, Calafate Ahumados, Productos de la Patagonia Sur, Productos Yolanda y Patagonia Pura Miel, la presencia de Santa Cruz en la feria se enriqueció con sabores que reflejan la diversidad y el arraigo de nuestra tierra.

Su acompañamiento permitió que la cultura santacruceña se expresara también a través de la gastronomía, mostrando que la identidad provincial no solo se construye con palabras y libros, sino también con los productos que nacen de su territorio. Este aporte fortaleció la proyección de Santa Cruz en un evento internacional que reúne a miles de visitantes y abrió nuevas oportunidades para que la riqueza cultural y productiva de la provincia sea reconocida y valorada.

Con estas actividades, Santa Cruz celebró su día en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, reafirmando que la cultura es un motor de identidad, memoria y futuro.