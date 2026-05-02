Peña Folclórica por el Día del Trabajador

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, acompañó una jornada especial en el marco del Día Internacional del Trabajador, con el objetivo de reconocer y poner en valor el esfuerzo cotidiano de los trabajadores y trabajadoras de la comunidad.

En la Unión Vecinal del barrio Rotary 23, se realizó una peña folclórica, que contó con artistas locales, músicos, bailarines y también con una tarde bien Argentina de mates y tortas fritas. La subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, expresó su alegría y compromiso de acompañar esta jornada “Es muy importante salir con la cultura a los barrios, con música, con danza y con talleres barriales”.

También invito a los vecinos a acercarse al anexo cultural que se encuentra en el gimnasio municipal “Pancho” Cerda. Por ultimo destacó que “hoy la prioridad es la coordinación y el trabajo que venimos haciendo con los merenderos”.

Por su lado, la referente del merendero “11 De Noviembre”, María Vidal agradeció al intendente Pablo Carrizo por el acompañamiento constantes a las actividades, propuestas y acciones sociales que lleva adelante el espacio.La Municipalidad de Caleta Olivia reafirma su compromiso de acompañar a quienes trabajan día a día en nuestros barrios, llevando con vocación y dedicación actividades que fortalecen la vida de nuestros ciudadanos. Porque detrás de cada esfuerzo hay familias y niños, seguimos construyendo juntos un futuro mejor para todos.