Punto Orgánico recibió a referentes del CFI

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, recibió la visita de integrantes del Consejo Federal de Inversiones y representantes de diferentes instituciones de la provincia en un espacio de intercambio formativo en Punto Orgánico Chacra Municipal.

Durante la jornada, los visitantes pudieron conocer el viñedo, la bodega municipal y el Mercado Agroecológico Ser Patagónico, observando las distintas producciones y oportunidades de comercialización que ofrece el espacio.

“Estamos en Punto Orgánico para hacer un recorrido. CFI nos brindó apoyo financiero para desarrollar el viñedo y la bodega municipal, entonces su presencia es estratégica porque así articulamos el trabajo y podemos seguir potenciándolo”, explicó Daniela Fernanda Juri, Subsecretaria de Desarrollo Económico y Territorio.

La funcionaria destacó la importancia de que los presidentes y representantes pudieran interactuar y preguntar sobre los productos y las oportunidades que brinda. “Se mostraron las distintas producciones que tenemos y el Mercadito Agroecológico, donde incluso se efectuaron compras y pudieron conocer los diferentes productos que presentan los productores locales. También es una apertura al mercado local y regional”.

“Esto es una vidriera para los futuros inversores, para los empresarios, para el privado, para cualquiera que tenga interés de esta índole, entonces están las puertas abiertas de Punto Orgánico para poder recibirlos”, agregó.

El recorrido permitió mostrar la articulación entre el municipio, el Consejo Federal de Inversiones y los productores locales, fortaleciendo la relación público-privada y potenciando el desarrollo de actividades productivas y educativas en la ciudad.