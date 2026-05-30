Aparicio presentó un pedido urgente para que SPSE explique los cortes de energía

Ante los prolongados cortes de energía que afectaron a distintos sectores de Caleta Olivia durante más de 24 horas, el concejal Carlos Aparicio presentó un pedido urgente de informes dirigido a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). La iniciativa busca obtener explicaciones sobre las causas de la interrupción del servicio, las acciones implementadas para restablecerlo y las medidas previstas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El proyecto solicita que la empresa provincial detalle los motivos que originaron la falla, las tareas realizadas para normalizar el suministro eléctrico, los sectores alcanzados por la interrupción y los planes preventivos que se pondrán en marcha para reducir el riesgo de nuevos cortes.

En ese marco, Aparicio sostuvo que “la comunidad merece conocer qué ocurrió y cuáles son las acciones que se están llevando adelante para garantizar un servicio esencial como la energía eléctrica”. Además, remarcó que fueron numerosas las familias que atravesaron dificultades durante más de un día sin suministro, por lo que consideró fundamental contar con información clara y precisa.

El edil también destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de comunicación entre SPSE y la comunidad ante este tipo de contingencias, para que los vecinos puedan acceder de manera oportuna a información oficial sobre el estado del servicio y los trabajos que se encuentran en ejecución.

Finalmente, señaló que el pedido de informes busca aportar transparencia y brindar respuestas a una preocupación manifestada por numerosos vecinos de distintos barrios de Caleta Olivia, quienes se vieron directamente afectados por una situación que impactó en su vida cotidiana.