Machaca apoyó la decisión de Vidal sobre YCRT: “Valoramos que la Provincia quiera avanzar con estas inversiones”

El secretario general de Luz y Fuerza, Darío Machaca, destacó las reuniones mantenidas con el gobernador Claudio Vidal y confirmó el compromiso provincial para reactivar una obra clave en la usina de 21 megavatios. La iniciativa busca fortalecer el sistema energético, sostener puestos de trabajo y potenciar la actividad en YCRT.

En el marco de una serie de reuniones mantenidas con representantes sindicales y equipos técnicos de YCRT, el Gobierno de Santa Cruz ratificó su intención de avanzar en la finalización de la caldera 4 de la usina de 21 megavatios, una obra estratégica para el sistema energético de la Cuenca Carbonífera.

Así lo confirmó el secretario general de Luz y Fuerza, Darío Machaca, quien brindó detalles de los encuentros desarrollados junto al gobernador Claudio Vidal, representantes gremiales y profesionales técnicos del sector energético.

“Fuimos a hablar con él para que sepa, de la voz de los trabajadores, la realidad que tiene YCRT. Hablamos de varias cosas y una de las más importantes fue el tema de las inversiones en nuestro yacimiento”, expresó Machaca.

Una inversión estratégica para la Cuenca Carbonífera

El dirigente sindical remarcó que la decisión del Gobierno Provincial genera expectativas positivas en un contexto nacional complejo para las empresas estatales y los trabajadores del sector energético.

“Nosotros vemos esto con alegría porque, en estos tiempos, la línea del Gobierno nacional es cero inversiones para las empresas estatales y los puestos de trabajo. Por eso valoramos que la Provincia quiera avanzar con estas inversiones”, sostuvo.

Según explicó, tras una primera reunión con los cuatro sindicatos vinculados a YCRT, el mandatario provincial solicitó un encuentro específico con representantes de Luz y Fuerza y profesionales de la usina de 21 megavatios.

En ese espacio técnico, se presentó información detallada sobre el estado operativo de la central y la necesidad de concluir la obra de la caldera 4. “Ahí es donde nos confirma la reactivación de la caldera 4 de la usina de 21 megavatios”, afirmó Machaca.

Una obra con más del 90% de avance

El secretario general de Luz y Fuerza explicó que la caldera se encuentra prácticamente terminada y que sólo resta completar tareas específicas para su puesta en funcionamiento.

“Quiero dejar bien en claro que en la usina de 21 hay una caldera número 4 que es totalmente nueva y nunca se puso en servicio. Está en un 93% de avance de obra y faltaría solamente un 7%, que corresponde a la parte eléctrica y de instrumentación”, detalló.

Asimismo, recordó que la obra fue paralizada durante el año 2015 y destacó que existen informes técnicos elaborados tanto en 2015 como en 2022 por parte de la empresa constructora.

“Todo eso se le presentó al gobernador y él nos confirmó que esa caldera se iba a terminar”, indicó.

Machaca también subrayó la importancia técnica de la obra para el funcionamiento de la usina. “La caldera nueva tiene el doble de potencia de generación de vapor que las otras dos calderas que hoy tenemos. Ponerla en funcionamiento significaría potenciar enormemente la capacidad operativa”, explicó.

Trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y los sectores técnicos

Durante la reunión participaron además referentes técnicos de la usina, quienes aportaron detalles específicos sobre el funcionamiento y el estado de los equipos.

“El gobernador quería escuchar también la mirada técnica. Participaron Roberto Mancilla, y el ingeniero Esteban Escudero, quienes pudieron explicar la importancia de esta inversión”, señaló Machaca.

En ese sentido, destacó el acompañamiento del Ejecutivo Provincial y el trabajo articulado con Servicios Públicos Sociedad del Estado. “Esto no es solamente una inversión para nuestro sector. La reactivación de la caldera implica movimiento para toda la cadena productiva: los trabajadores de mina, los compañeros de planta depuradora y todos los sectores vinculados a YCRT”, remarcó.

La importancia de sostener el empleo y la infraestructura energética

Machaca sostuvo que la decisión de avanzar con inversiones representa también una política pública orientada a preservar fuentes laborales y fortalecer la infraestructura energética provincial.

“El Gobierno de Santa Cruz quiere terminar la caldera 4, pero eso no significa solamente inversión en la usina. Significa sostener puestos de trabajo y apostar al futuro de toda la Cuenca Carbonífera”, afirmó.

Además, el dirigente hizo referencia a la situación de la usina de 240 megavatios, donde actualmente trabajadores continúan realizando tareas de mantenimiento y preservación de equipos.

“Le comentamos al gobernador la importancia de todos los puestos de trabajo de la usina 240. Nuestros compañeros siguen ahí cuidando y preservando los equipos. Seguramente se va a buscar la forma para que esa usina también pueda ponerse en marcha”, expresó.

Energía, producción y desarrollo para Santa Cruz

La posible reactivación de la caldera 4 representa un paso importante para fortalecer el sistema energético provincial, especialmente ante eventuales salidas del interconectado nacional, donde la usina de 21 megavatios cumple un rol clave para abastecer a las localidades de la Cuenca.

A través de estas gestiones, el Gobierno de Santa Cruz avanza en una agenda vinculada al fortalecimiento de la producción, la infraestructura energética y la defensa del empleo, promoviendo inversiones estratégicas para el desarrollo regional y la consolidación de políticas públicas orientadas al crecimiento de la provincia.