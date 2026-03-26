Publican el padrón provisorio actualizado para la elección de vocales docentes



El Consejo Provincial de Educación habilitó la consulta del padrón provisorio actualizado en el marco del proceso electoral para renovar a los vocales en representación de docentes de gestión pública y privada.

El Consejo Provincial de Educación informó que este miércoles 25 de marzo, mediante la Resolución N° 0531/26, se encuentra disponible la actualización del padrón provisorio correspondiente al acto eleccionario para la renovación de los vocales electos en representación de docentes de instituciones educativas de gestión pública y privada. La medida se enmarca en lo establecido por la Resolución N° 0489/26-CPE.

Las personas interesadas pueden consultar el padrón actualizado a través del sitio web oficial: https://educacionsantacruz.gov.ar/juntaelectoral/

Desde el organismo recordaron que esta instancia marca el cierre del período de actualización de datos, durante el cual se recibieron solicitudes de modificación a través de las instituciones educativas.

Asimismo, se ratificó que el padrón definitivo será publicado el próximo 22 de abril, en tanto que el acto eleccionario está previsto para el 27 de junio de 2026, conforme al cronograma vigente.

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