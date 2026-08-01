Provincia firmó un convenio con el Club Lago Argentino para la entrega de materiales de construcción

El acuerdo firmado este viernes contempló la entrega de materiales de construcción para continuar con la segunda etapa del gimnasio del Club Social y Deportivo Lago Argentino de El Calafate. La firma, se concretó en el Albergue Provincial “Prof Emilio Garcia Pacheco”y forma parte de las políticas provinciales de acompañamiento a las instituciones deportivas.

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Deportes, firmó este viernes un convenio con el Club Social y Deportivo Lago Argentino de El Calafate para la entrega de materiales de construcción destinados a la segunda etapa de ampliación de su gimnasio.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en las instalaciones del Albergue Provincial “Prof Emilio García Pacheco” de Río Gallegos contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Deportes, Gabriel Murúa; el subsecretario de Deportes, Gonzalo Mansilla; y autoridades de la institución deportiva.

Acompañamiento Provincial

En ese marco, el secretario de Estado de Deportes, Gabriel Murúa, destacó que el convenio responde al compromiso del Gobierno Provincial de acompañar el crecimiento de los clubes santacruceños. “Hemos llevado adelante una reunión con autoridades del Club Social y Deportivo Lago Argentino de El Calafate en la cual nos comprometimos mediante un convenio en la entrega de materiales para construcción de la segunda etapa del gimnasio, siendo uno de los equipos más antiguos de dicha localidad”.

“Estamos en contacto con ellos para que finalmente se pueda llevar a cabo la firma del convenio a través de un pedido del Gobernador Claudio Vidal y la posibilidad de poder ayudar a este club”, expresó.

Asimismo, Murúa remarcó la importancia de continuar fortaleciendo a las instituciones deportivas de la provincia. “Es una decisión política de ayudar a las instituciones deportivas, de trabajar en conjunto porque estamos en un momento complejo, por eso no podemos dejar sin ayudar tanto a las instituciones como trabajar de manera articulada”.

Un impulso para seguir creciendo

Por otro lado, el presidente del Club Social y Deportivo Lago Argentino de El Calafate, Martín Álvarez indicó que “viajamos esta mañana desde El Calafate y estamos contentos por la firma de este convenio porque la verdad va a ser un avance sumamente fructífero para la institución”.

“Este convenio básicamente consistió en la entrega de materiales de construcción, caños tubing y el 50 % del techo, por lo que esto es sumamente importante para nosotros porque nos va a permitir avanzar con una parte de la estructura. Desde hace más de dos años y medio que venimos trabajando con la comisión y después de haber acomodado toda la documentación correspondiente, de conseguir la personalidad jurídica, hoy estamos obteniendo este convenio”, explicó.

Finalmente, Álvarez sostuvo: “Después de más de dos años y medio de trabajo, de ordenar toda la documentación y obtener la personalidad jurídica, hoy estamos concretando este convenio. Agradecemos la decisión del Gobierno Provincial y de la Secretaría de Estado de Deportes por brindarnos esta herramienta para seguir creciendo”.

“Estamos sumamente contentos con esa decisión por parte del Gobierno Provincial y de la Secretaría de Estado de Deportes al otorgar los materiales para que podamos avanzar”, concluyó.