Promovieron la importancia de la vacunación en una jornada interactiva junto al Jardín N° 52

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, llevó adelante este martes 28 de abril una jornada de salud junto al Jardín N° 52 “Cumelen”, destinada a los niños y niñas de la sala de 5 años “La Scaloneta”, con actividades recreativas e informativas sobre la importancia de la vacunación, con el objetivo de promover hábitos preventivos desde la infancia y fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones educativas de la ciudad.

La propuesta articulada entre el Centro Integrador Comunitario Centenario y la comunidad educativa busca concientizar a niños y niñas sobre la prevención y el cuidado de la salud.

La coordinadora del CIC, Mariela Namor, explicó que durante el encuentro se trabajó de manera dinámica para acercar el mensaje a los más pequeños: “Realizamos actividades sobre la importancia de la vacunación, proponiéndoles a los peques una experiencia interactiva y entretenida”, expresó.

Asimismo, destacó el acompañamiento institucional que permite concretar este tipo de acciones: “Desde la Secretaría de Desarrollo Social venimos impulsando estas actividades y contamos con los recursos necesarios, por eso trabajamos junto a distintas entidades de la comunidad”, señaló.

En ese sentido, remarcó el valor de abordar una temática clave para la salud pública: “Hoy nos encuentra un tema tan importante como es la vacunación. La idea es que los niños se lleven una información y una idea clara de lo importante que es vacunarse, para luego transmitirlo a sus familias: mamás, papás y abuelos”, indicó.

Namor también puso en valor el trabajo sostenido con las instituciones del sector: “Hace tiempo venimos articulando con las entidades del barrio Jardín y Centenario. Trabajamos con el Jardín 52 y con el Colegio 76, y eso es muy positivo porque todo se trata de fortalecer la comunidad”, sostuvo.

Finalmente, agradeció a quienes acompañaron la iniciativa: “Estas jornadas tienen un gran valor y responden al lineamiento que nos brinda el intendente Pablo Carrizo de fortalecer todos los servicios que tenemos”, concluyó.