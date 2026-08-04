Presidente de Vialidad Provincial participó de un operativo de rescate sobre la Ruta Nacional N.º 288

El presidente de la Administración General de Vialidad Provincial junto a personal del Distrito Vial de El Calafate y efectivos de la División de Operaciones Rurales de El Calafate, realizaron esta madrugada un operativo de rescate a personas que permanecían varadas sobre la Ruta Nacional N° 288 a unos 50 kilómetros de Tres Lagos.

La Administración General de Vialidad Provincial informa que, después de las 2:00 de la madrugada, el presidente del organismo, Julio César Bujer, junto al personal del Distrito Vial El Calafate, participó de un operativo de rescate sobre la Ruta Nacional N.º 288, a aproximadamente 50 kilómetros de la localidad de Tres Lagos, en medio de una intensa nevada que afectó la región.

Del operativo también participaron efectivos de la División de Operaciones Rurales (DOR) de El Calafate, dependiente de la Dirección General de Operaciones Rurales de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, quienes trabajaron de manera coordinada junto al personal vial para asistir a las personas que permanecían varadas.

Tras cinco horas de permanecer varados debido a las severas condiciones climáticas, el auxilio llegó gracias al trabajo conjunto del personal de Vialidad Provincial y del DOR de El Calafate, logrando rescatar a los ocupantes y brindarles la asistencia necesaria en un contexto de muy baja visibilidad y fuertes nevadas.

Estas acciones forman parte del Plan Invernal 2026 que lleva adelante la Administración General de Vialidad Provincial, bajo la conducción de su presidente en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, reafirmando el compromiso de garantizar la conectividad, fortalecer la seguridad vial y mantener una presencia activa en todo el territorio santacruceño.