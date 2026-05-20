Por decisión del gobernador Claudio Vidal, Perito Moreno vuelve a conectarse con Buenos Aires

El Gobierno de Santa Cruz anunció la recuperación de la conexión aérea directa entre Perito Moreno y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un esquema de dos frecuencias semanales operadas por la empresa American Jet.

La nueva ruta aérea comenzará a funcionar los días martes y miércoles, a partir del 1° de julio del corriente año, permitiendo mejorar la conectividad para vecinos de Perito Moreno y localidades cercanas, evitando extensos traslados terrestres y facilitando el acceso a conexiones nacionales.

La implementación de este servicio surge a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, el Municipio de Perito Moreno, American Jet, las empresas mineras Newmont, Santa Cruz y el sector privado, en una decisión impulsada por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer la integración territorial y acompañar el crecimiento de la región norte de Santa Cruz.

Desde el Gobierno Provincial destacaron el acompañamiento realizado por las empresas que operan en la región, las cuales garantizarán una cantidad determinada de tickets durante un período estimado de seis meses, colaborando con el sostenimiento inicial de la ruta aérea hasta su consolidación operativa y comercial.

En ese sentido, remarcaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer la conectividad de Santa Cruz y generar condiciones que permitan sostener este tipo de servicios estratégicos para el interior provincial.

Vuelos

Además de beneficiar al turismo y al movimiento económico regional, la nueva conectividad permitirá mejorar las condiciones de traslado para trabajadores, estudiantes, pacientes y vecinos que requieren viajar periódicamente hacia Buenos Aires. Según se informó, los vuelos estarán operados con aeronaves Jetstream 32, con capacidad para 19 pasajeros, y partirán desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia el aeropuerto de Perito Moreno. La comercialización de pasajes ya se encuentra disponible para el público general.

Herramienta estratégica

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria destacaron que la recuperación de esta conexión representa una herramienta estratégica para acompañar el desarrollo productivo, turístico y comercial de la provincia, entendiendo que la conectividad constituye uno de los ejes fundamentales para el crecimiento de Santa Cruz.

En esta misma línea, la ministra de la Producción, Nadia Ricci, expresó: “No hablamos solamente de vuelos; hablamos de oportunidades, producción, turismo y calidad de vida para nuestra gente”.

Asimismo, remarcaron que este nuevo servicio forma parte de una agenda de trabajo orientada a ampliar oportunidades para el interior provincial, fortalecer el arraigo y continuar generando condiciones que favorezcan el desarrollo de nuevas inversiones y actividades económicas. De esta manera, Santa Cruz continúa avanzando en políticas públicas vinculadas a la conectividad aérea, promoviendo mayor integración, más oportunidades y mejores herramientas para el desarrollo territorial de toda la provincia.