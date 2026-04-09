Pedro Muñoz impulsa que las declaraciones juradas de los funcionarios sean públicas y accesibles.

En el marco de fortalecer la transparencia institucional y garantizar el acceso a la información pública, en la sesión del jueves 09 de abril el diputado provincial Pedro Muñoz impulsa un proyecto de ley que propone que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos tengan carácter público y puedan ser consultadas libremente por la ciudadanía.

La iniciativa establece que dichas declaraciones deberán publicarse y mantenerse actualizadas en un sitio web oficial, permitiendo el acceso gratuito a toda persona interesada, con el objetivo de promover un mayor control ciudadano sobre el ejercicio de la función pública.

Al respecto, Muñoz expresó:

“Es fundamental avanzar hacia un Estado más transparente, donde la información pública esté verdaderamente al alcance de todos. La ciudadanía tiene derecho a conocer el patrimonio de quienes ocupamos cargos públicos, porque eso fortalece la confianza y la calidad institucional”.

Asimismo, el legislador remarcó que el proyecto también busca ampliar el alcance de las obligaciones, incorporando a los candidatos a cargos electivos y estableciendo criterios claros sobre la publicación de la información, resguardando los datos sensibles mediante anexos reservados.

“Queremos reglas claras, accesibles y equitativas. Este proyecto apunta a garantizar que la transparencia no sea solo un concepto, sino una práctica concreta y efectiva en nuestra provincia”, concluyó Muñoz.