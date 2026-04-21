Pago a jubilados en Santa Cruz: fecha confirmada y detalle de aumentos

Los jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz cobrarán sus haberes correspondientes al mes de abril este viernes 24.

Así lo informó la Caja de Previsión Social (CPS) en cumplimiento de la Ley 3840 de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas. La norma, reglamentada en octubre de 2023 a través del Boletín Oficial de Santa Cruz, establece que la acreditación de ese haber “deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Por otra parte, la Ley indica que, “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”.

Tal como ocurre cada mes, los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

Aumentos de abril para jubilados, pensionados y retirados

Según se detalla, las escalas salariales correspondientes a abril han sido aplicadas en los siguientes regímenes:

-Banco Santa Cruz: escala de noviembre 2025 (2,5%)

-Municipalidad de 28 de Noviembre: 5%

-Municipalidad de Caleta Olivia: 10%

-Docentes de Caleta Olivia: 10%

-Municipalidad de Pico Truncado: 10%

-Municipalidad de El Calafate: 5% categorías y 2,5% para autoridades

-Municipalidad de Las Heras: 15%

-Municipalidad de Piedra Buena: 5%

Incremento por liquidación complementaria en abril

-Municipalidad de 28 de Noviembre: 5%

-Municipalidad de Caleta Olivia: 10%

-Docente de Caleta Olivia: 10%

-Municipalidad de El Calafate: 5% categorías y 2,5% para autoridades

-Municipalidad de Las Heras: 15% al básico

-Municipalidad de Pico Truncado: 10%