Georgión: el deporte “educa, promueve hábitos y da disciplina” a los jóvenes

Así lo expresó el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgión, quien encabezó en el CePARD la apertura de la competencia que reúne a las seis delegaciones del sur bajo la organización del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.

El Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) se convirtió en el epicentro del deporte regional este martes al quedar inaugurados los Juegos de Integración Patagónica 2026, tras el exitoso inicio de las competencias el lunes en la sede de Caleta Olivia.

Prioridad en la formación de los jóvenes

La ceremonia de apertura de los J.I.P. 2026 reafirmó el compromiso de la cartera social con el desarrollo de los deportistas locales. El ministro subrayó que estos encuentros son fundamentales para fortalecer el tejido social: “En épocas difíciles estas cosas ayudan mucho; es una prioridad del gobernador darle a los chicos la posibilidad de que se realicen estas actividades de local y que también podamos salir de la provincia”, destacó.

Para el funcionario, el respaldo institucional es innegociable a pesar del contexto financiero actual. “La responsabilidad del gobierno frente a todos estos programas es absoluta; vamos a salir adelante a pesar de ser momentos difíciles económicamente hablando”, sostuvo el ministro, poniendo énfasis en que el deporte “educa, promueve hábitos y da disciplina” en la formación de los jóvenes santacruceños.

Un trabajo articulado entre sedes

El balance de las primeras jornadas, iniciadas en la zona norte, refleja una sinergia entre los diferentes niveles del Estado y las organizaciones civiles. La integración de las delegaciones de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego junto a los anfitriones demanda una logística precisa que el Ministerio ha priorizado.

“Hubo un trabajo integrado entre asociaciones, municipio y provincia recibiendo a todas las delegaciones; es importante mostrar que, en épocas complejas, el espíritu del deporte es que nos encuentre juntos”, señaló el titular del ministerio. Además, remarcó que el objetivo principal es cumplir con los lineamientos de gestión: “Es lo que nos manda el gobernador, cumplir con cada uno de los objetivos con la política de Estado”.

Valores y conducta deportiva

La gestión provincial busca que la competencia sea un espacio de aprendizaje y convivencia. Georgión instó a los participantes a ser embajadores de sus comunidades a través del respeto y el esfuerzo compartido entre pares.

“Buscamos que defiendan los colores de la provincia de la mejor manera, pero que den ejemplo de comportamiento y conducta, que me parece un mensaje fundamental”, expresó.

Finalmente, el funcionario resaltó el trasfondo de estos encuentros: “El objetivo es lo integrador; se cruzan idiosincrasias y valores diferentes de cada provincia, y eso queda como una experiencia muy linda para todos”