Allanamientos en estancias por robo en yacimientos petroleros: secuestran armas, materiales y un vehículo

Los operativos se realizaron en la zona rural en el marco de una investigación judicial. Se incautaron elementos presuntamente sustraídos de la industria hidrocarburífera, aunque no hubo detenidos.

En el marco de una causa por robo que tramita el Juzgado de Instrucción de Las Heras, se llevaron adelante allanamientos en estancias de la zona rural, con resultados positivos. Las diligencias fueron ejecutadas por personal de las Divisiones de Operaciones Rurales de Perito Moreno, Caleta Olivia y Río Gallegos, bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Rural y del Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.

La investigación está vinculada al robo de elementos utilizados en yacimientos petroleros, especialmente materiales específicos de la industria hidrocarburífera. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron siete armas de fuego, diversos elementos de uso petrolero —presuntamente sustraídos— y una camioneta Toyota Hilux cabina simple, que habría sido utilizada para el traslado de los objetos investigados.

Durante los operativos no se registraron detenciones. En tanto, los propietarios de dos de las estancias allanadas se presentaron en el lugar, fijaron domicilio legal a disposición de la Justicia y fueron notificados formalmente de las medidas.

La causa continúa bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días, en el marco de la investigación para esclarecer posibles maniobras vinculadas al robo y la circulación ilegal de materiales petroleros.