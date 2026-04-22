Inauguración de los Juegos de la Integración Patagónica 2026 en Santa Cruz

Río Gallegos dio inicio a una nueva edición del encuentro deportivo patagónico, que reúne a jóvenes de seis provincias en una propuesta federal que promueve la integración, el intercambio y el desarrollo deportivo en toda la región.

Este martes, se llevó a cabo en las instalaciones del CePARD (Centro Patagónico de Alto Rendimiento Deportivo) de la ciudad de Rio Gallegos, el acto formal de apertura de los Juegos de la Integración Patagónica (J.I.P.) 2026.

Bajo la organización del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y su Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, con Santa Cruz como anfitriona del evento dio la bienvenida a las delegaciones de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Este encuentro se enmarca en la política del gobernador Claudio Vidal de impulsar el deporte y la educación como herramientas de integración para jóvenes.

Desarrollo regional y sedes de competencia

Esta edición de los juegos, se caracteriza por su desarrollo federal y simultáneo en tres provincias de la región. Mientras que Chubut será sede del Beach Vóley entre el 13 y 17 de abril, del 20 al 24 del corriente se disputarán en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur las medallas en Bádminton, Tenis de Mesa, Tiro con Arco y disciplinas de Deporte Adaptado.

Por su parte, Santa Cruz concentrará sus actividades desde hoy hasta el 24 de abril, distribuyendo las disciplinas de Gimnasia Artística en el Boxing Club, Escalada en el Club Andino RG, y Tenis en el Centro Asturiano y el Tenis Club Río Gallegos. En la zona norte, la ciudad de Caleta Olivia será el escenario designado para el Taekwondo y la Lucha.

Acto protocolar y exhibición deportiva

Durante la ceremonia, hicieron uso de la palabra el Ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgión, y el Subsecretario de Deporte, Gonzalo Mansilla, y quienes destacaron que el deporte trasciende fronteras y fortalece valores fundamentales como la disciplina, el respeto y la perseverancia en la juventud.

La ceremonia incluyó una exhibición de gimnasia artística a cargo del Grupo Violeta del Boxing Club, bajo la supervisión de los profesores Giuliana Usandivaras, Sabrina Gorriz, Eduardo Moreno y Carlos Barragán, con una coreografía dirigida por la profesora Gabriela de la Rosa.

El cierre del evento estuvo marcado por un mensaje de camaradería hacia los deportistas, celebrando el inicio de esta fiesta del deporte donde el verdadero triunfo reside en el crecimiento conjunto y el respeto.