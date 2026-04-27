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Pablo Grasso llamó a construir una “alternativa nacional, federal y abierta”

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El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, difundió un mensaje en sus redes sociales donde convocó al peronismo a debatir una propuesta política de cara al futuro, bajo la consigna “el peronismo debate para ser alternativa nacional”.

En la publicación, Grasso expresó que “el peronismo siempre estuvo en las grandes reconstrucciones de nuestra patria, junto a las mayorías”, y sostuvo que hoy también debe avanzar en la construcción de una opción “nacional, federal y abierta”. El mensaje estuvo acompañado por la convocatoria a una actividad prevista para el 1° de mayo en Parque Norte, desde las 9.30 horas.

Las declaraciones del jefe comunal de la capital santacruceña se dan en un contexto de reordenamiento interno dentro del justicialismo, donde distintos sectores buscan posicionarse frente al escenario político nacional. Grasso, uno de los dirigentes con mayor visibilidad en Santa Cruz, volvió así a marcar postura dentro del debate partidario.

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