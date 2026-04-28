Pablo Grasso impulsa mejoras para el trabajador municipal

El intendente de Río Gallegos entregó hoy indumentaria para trabajadores del Juzgado Municipal de Faltas y recorrió las obras de puesta en valor del edificio ubicado sobre calle Aconcagua. Grasso destacó el desempeño del personal, anunció otras mejoras edilicias e instó a seguir construyendo un Municipio presente y eficiente.

Este lunes, el intendente Pablo Grasso recorrió las renovadas oficinas del edificio del Juzgado Municipal de Faltas y entregó una primera tanda de indumentaria al personal. La actividad contó con la presencia de una gran cantidad de trabajadores.

Junto al jefe comunal estuvieron la secretaria de Planificación y Obras Públicas María Grasso; el juez de Faltas Norberto Fernández; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales Pedro Mansilla; y la Directora de Despacho, Pamela Gutiérrez. “La Municipalidad venía muy deteriorada y todas las áreas necesitaban atención”, dijo Pablo Grasso al explicar que paulatinamente se va respondiendo a problemas de infraestructura y se va entregando las herramientas al personal para su labor diaria.

“Hay mucho por hacer, pero lo estamos poniendo en movimiento”, afirmó el intendente. Además, el intendente hizo hincapié en la importancia de fortalecer el Estado local y mejorar la recaudación para redistribuir recursos en beneficio de la comunidad.

“Tenemos que cuidar la confianza de los vecinos y seguir construyendo un municipio más presente y eficiente”, concluyó. Por su parte, Pedro Mansilla valoró todas las acciones que generen mejoras para los agentes, destacó la puesta en valor del trabajo municipal y la solución de los reclamos a través del diálogo.En tanto, la directora Pamela Gutiérrez valoró las obras y la entrega de indumentaria: “Después de tanto tiempo, de a poquito vamos cumpliendo. La ropa para todos los empleados era algo que venían pidiendo hace bastante tiempo y con mucho esfuerzo lo hemos logrado”, expresó.

Cabe destacar que próximamente se hará otra entrega de indumentaria para el personal operativo.