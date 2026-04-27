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Operativo vehicular en Pico Truncado: identificaron más de 200 personas y 75 vehículos

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El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial N° 12, en el tramo Pico Truncado–Cañadón Seco, con la participación de distintas áreas policiales y de control provincial.

El pasado 21 de abril, entre las 9:00 y las 12:00 horas, se llevó a cabo un operativo de control vehicular en el acceso norte de Pico Truncado, sobre la Ruta Provincial N° 12, en el tramo que conecta con Cañadón Seco.

El procedimiento fue realizado por personal de la División de Investigaciones de Pico Truncado, en conjunto con la División de Narcocriminalidad y la Sección Análisis Criminal —ambas con asiento en Caleta Olivia—, la Sección Canes de Pico Truncado y agentes de la Dirección de Transporte de la provincia.

Como resultado del operativo, se identificaron un total de 75 vehículos —entre particulares, camiones y colectivos— y 203 personas. La actividad fue supervisada por el segundo jefe de la División de Investigaciones local y se enmarca en tareas preventivas impulsadas por el Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Investigaciones.

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