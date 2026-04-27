Operativo en Las Heras: secuestran un vehículo con pedido judicial vigente

La División de Investigaciones realizó controles en el acceso oeste de la ciudad, donde identificó a más de 300 personas y detectó un automóvil con requerimiento de secuestro emitido por la Justicia Federal de Catamarca.

En la mañana del 24 de abril, alrededor de las 9:30 horas, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Las Heras llevó adelante un operativo de control vehicular y de personas en el acceso oeste de la localidad. Durante el procedimiento, se identificaron 300 personas y 400 vehículos, verificando la documentación correspondiente a través del sistema SIFCOF.

Como resultado del control, se logró detectar un vehículo marca Volkswagen Gol Trend que registraba un pedido de secuestro activo a requerimiento del Juzgado Federal de la provincia de Catamarca. El rodado era conducido por un hombre mayor de edad, quien manifestó haberlo adquirido de buena fe.

Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes y el causante quedó a disposición de la sede judicial requirente. Asimismo, desde la fuerza se informó que el operativo contó con la colaboración de la Sección Canes de Pico Truncado y la Dirección de Bromatología de Las Heras.

Finalmente, se destacó que este tipo de tareas preventivas se desarrollan bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Investigaciones.