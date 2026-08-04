Operativo conjunto de control vehicular en el Acceso Norte de Caleta Olivia

Personal policial y de tránsito fiscalizó 239 vehículos en un operativo realizado la noche del lunes, que derivó en la labor de actas y multas por infracciones de tránsito.

En la jornada del lunes 3 de agosto, a partir de las 20:00 horas, personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia trabajó en conjunto con la División Narcocriminalidad, la Subsecretaría de Transporte Provincial y el área de Tránsito Municipal en un operativo de control vehicular desarrollado en el Acceso Norte de la ciudad.

Durante el procedimiento se identificaron 235 vehículos particulares y 4 unidades de transporte de colectivos. Como resultado del control, se labraron 5 actas de infracción vinculadas al transporte y se aplicaron 2 multas por faltas de tránsito municipal.

El operativo se enmarcó en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad.