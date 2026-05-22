“No me voy a rendir”: Claudio Vidal pidió confianza a los santacruceños y reclamó una Justicia más transparente

El gobernador aseguró que Santa Cruz atraviesa un proceso de transformación profunda. Cuestionó a sectores políticos del pasado y pidió al nuevo Tribunal Superior de Justicia que garantice independencia y respuestas para la sociedad.

Claudio Vidal envió un fuerte mensaje a la comunidad santacruceña al referirse a la situación política, económica y judicial de la provincia, en el marco de la presentación de la Sala de Cibercrimen y entrega de vehículos realizada este jueves en Río Gallegos.

Durante sus declaraciones, el gobernador pidió “confianza” a la ciudadanía y aseguró que continuará trabajando para sacar adelante a Santa Cruz “cueste lo que cueste”, pese al complejo contexto nacional y provincial.

“Vamos a salir adelante”

Vidal sostuvo que existen sectores políticos que “fueron parte de la gobernabilidad durante más de tres décadas” y que hoy “intentan poner palos en la rueda y confundir a la sociedad”.

Frente a ello, aseguró que mantendrá su compromiso de gestión y reivindicó su perfil de trabajador. “La persona que les habla es un trabajador incansable y no me voy a rendir nunca. Creo profundamente en lo que estamos haciendo y creo en el pueblo de Santa Cruz”, expresó.

El gobernador señaló además que la provincia atraviesa un proceso de reconstrucción después de “años de abandono, dejadez y saqueo”, y sostuvo que el camino para salir adelante está vinculado al trabajo, la producción y el crecimiento.

Reclamo por una Justicia independiente y activa

Uno de los ejes centrales del mensaje estuvo vinculado al funcionamiento del Poder Judicial. Vidal afirmó que Santa Cruz dio “un paso muy importante” con la renovación del Tribunal Superior de Justicia y reclamó una transformación profunda del sistema judicial provincial.

“El Poder Judicial no puede ser una fuerza política militante dentro de la Justicia. Tiene que existir verdadera independencia de Poderes”, remarcó.

En ese contexto, pidió a los nuevos vocales del Tribunal Superior que mantengan el compromiso “con el pueblo de Santa Cruz” y trabajen para recuperar la confianza de la sociedad.

Expedientes “debajo de la alfombra” y pedido de transparencia

El mandatario también hizo referencia a causas judiciales que, según indicó, permanecieron paralizadas durante años.

“No podemos tener una Justicia paralizada. Hay familias que esperan respuestas y expedientes que quedaron debajo de la alfombra”, sostuvo.

Finalmente, Vidal pidió que “la verdad salga a la luz” y reclamó que la Justicia “haga lo que tiene que hacer” para garantizar transparencia institucional y respuestas concretas a los santacruceños.