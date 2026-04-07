Nayla Fernández confirmó la construcción de obras prioritarias para Tres Lagos

En línea con las políticas del Gobierno de Claudio Vidal, la Comisión de Fomento de Tres Lagos gestiona y trabaja para el crecimiento de la localidad con proyectos habitacionales e infraestructura que priorizan salud, deporte y servicios.

La comisionada de fomento, Nayla Fernández, en diálogo con LU14 Radio Provincia, destacó que gracias al Gobierno Provincial, Tres Lagos volvió a concretar obras públicas tras más de diez años sin avances en materia habitacional.

“Después de más de una década pudimos entregar seis viviendas con aportes de la provincia y de la comisión de fomento”, señaló.

Además, confirmó el inicio de una nueva etapa: ya comenzó la construcción de otras 20 unidades habitacionales, que estarán a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

Agenda de gestión en Río Gallegos

Fernández se encuentra en Río Gallegos desarrollando una agenda institucional que incluyó reuniones con el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y autoridades del Consejo Agrario e IDUV.

Los encuentros apuntaron a: firmar convenios de gestión, avanzar en el ordenamiento de tierras, impulsar el proyecto de un nuevo puesto sanitario, obras prioritarias: salud, deporte y espacios comunitarios.

Entre los objetivos a corto y mediano plazo, la comisionada remarcó iniciativas clave para una comunidad de aproximadamente 400 habitantes: la construcción de un puesto sanitario, considerado prioritario por la ubicación estratégica sobre la Ruta 40.

Infraestructura clave para una zona estratégica

Fernández subrayó la importancia de mejorar la infraestructura en una región con alto tránsito, especialmente en el tramo conocido como “los malditos 73”, que conecta con Gobernador Gregores y presenta dificultades por ser de ripio.

En ese sentido, el futuro puesto sanitario será fundamental no solo para los vecinos, sino también para quienes circulan por la zona.

Refuerzo para seguridad y servicios

Como parte de su agenda, la comisionada confirmó que la localidad recibirá entre otras cosas, un móvil para el cuartel de bomberos, y un vehículo para Vialidad Provincial.

“Es fundamental, sobre todo pensando en el invierno y las condiciones de nuestras rutas”, sostuvo.

Proyección y desarrollo local

“Seguimos trabajando para dar respuestas a una comunidad que necesita crecer y desarrollarse”, concluyó Fernández.

De esta forma el gobierno de Santa Cruz continúa con su objetivo de sostener el crecimiento de las localidades mediante obras concretas, fortaleciendo tanto la infraestructura como la calidad de vida.