Natalia Quiroz: el vaciadero de Río Gallegos se podría trasladar al 100% si la Provincia cumpliera con sus obligaciones

La secretaria de Construcciones y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Río Gallegos, Natalia Quiroz, aseguró que el traslado definitivo del vaciadero sería posible si el Gobierno de Santa Cruz cumpliera con las obras comprometidas, y apuntó a la falta de inversión como el principal obstáculo para resolver el sistema de residuos en la ciudad.



“El vaciadero se podría trasladar si la Provincia hiciera lo que tiene que hacer”, afirmó, en referencia a las obligaciones asumidas en el marco del amparo ambiental que rige desde 2015.

En ese sentido, explicó que la solución está planteada desde hace años y no depende de nuevas decisiones, sino de cumplir lo acordado: la construcción de un centro de transferencia y una planta de separación acorde al volumen de residuos que genera Río Gallegos.



“Con esa infraestructura, el sistema cambiaría por completo. Los camiones seguirían ingresando al predio actual, pero allí se procesarían los residuos. Todo lo reciclable quedaría en la ciudad y únicamente lo que no se pueda recuperar sería trasladado al lote 113, que es el relleno sanitario”, detalló.



Para Quiroz, el problema de fondo no es operativo, sino político. “No es que no se puede: no se quiere o no se decide. Hay un compromiso judicial que la Provincia está incumpliendo”, sostuvo.



Además, cuestionó los intentos de instalar una mirada distorsionada sobre la situación. “Se busca responsabilizar al Municipio cuando en realidad estamos sosteniendo el sistema con recursos propios, mientras la Provincia no cumple con la inversión estructural que le corresponde”, remarcó.



Finalmente, insistió en el reclamo institucional: “Río Gallegos necesita que la Provincia retome el Plan Ciudades Sostenibles y cumpla con el convenio. El día que eso ocurra, el traslado del vaciadero va a ser posible”.