Músicos del Teatro Colón brindarán conciertos solidarios en el Hospital Regional Río Gallegos

La propuesta destinada a pacientes, personal de sanitario y comunidad en general, inicia mañana lunes, a partir de las 10:00 horas con el fin de generar espacios de bienestar y contención emocional a través de la música en vivo en contextos de salud. Asimismo, se presentarán en las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián.

Se trata de la Orquesta Músicos Para el Alma (MPA) integrada por músicos del Teatro Colón de Buenos Aires, llevarán adelante este lunes una serie de conciertos a las 10:00hs en el Hospital Regional Río Gallegos y 11:30hs en el servicio de salud mental destinados a pacientes, personal de salud y comunidad en general. Dicha actividad, llevada adelante por el Ministerio de Salud y Ambiente tiene como fin fortalecer espacios de encuentro, bienestar y conexión emocional a través de la música en vivo.

Cabe señalar que, esta iniciativa forma parte de una gira provincial que incluyen las localidades de Comandante Luis Piedra Buena el próximo 15 de abril y Puerto San Julián el día 17. En cada destino, la propuesta busca acercar una experiencia cultural accesible y significativa, especialmente en ámbitos donde el arte puede cumplir un rol terapéutico.

Visita musical: “Sembrar la semilla”

En este sentido, la Subsecretaría de Producción y Contenidos habló con Alejandro Lagos, integrante de la orquesta. “Nosotros desde hace tiempo que ya venimos recorriendo todo el país con Música Para el Alma, tratando de llegar a todos los lugares que podemos y no solamente brindar conciertos en cada lugar, sino también sembrar la semilla de lo que nosotros hacemos en los músicos de cada lugar que visitamos para que puedan continuarlo de manera independiente”.

Visita a las localidades

Asimismo, Lagos hizo mención de las presentaciones que tendrán en Piedra Buena y San Julián. “En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Salud y Ambiente por todo el apoyo que nos han brindado en cuanto a la organización y logística en cuanto a movilidad dentro de la provincia. La idea es tocar en Río Gallegos como así también en Piedra Buena y San Julián en instituciones de bien público en donde la gente por su situación de vida no puede acceder a un espectáculo musical en vivo, a un teatro, sala de conciertos y tratar de ayudar con la música para que pasen un lindo momento por ahí en medio de un momento difícil que están viviendo”.

Impacto en la comunidad

“La gente lo recibe muy bien, les gusta mucho y no solo los pacientes, sino también los médicos; enfermeros; familiares por lo que esperamos que mañana le guste al público y lo disfruten. Además, estamos entusiasmados de poder tocar también con músicos locales y compartir la experiencia con ellos”, manifestó.

La música como contención emocional

Por último, el integrante de la orquesta expresó: “Nuestra asociación civil se llama Música Para el Alma y lo que tratamos es un poco de no sé si de curar el alma, pero en el medio del dolor físico que por ahí puede estar viviendo la gente, con una enfermedad o acompañando a un familiar que está pasando momentos difíciles puedan tener un mimo al alma y pueda pasar un lindo momento”.