Municipio y comerciantes fortalecen el diálogo para trabajar en conjunto

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Subsecretaría de Recaudación y la Jefatura de Gabinete, concretó un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio y comerciantes de la ciudad, en el marco de una agenda de trabajo conjunta impulsada por la gestión del intendente, Pablo Carrizo, para fortalecer el vínculo con el sector comercial local.

La subsecretaria de Recaudación, Elvira Villareal, destacó que se trató de una reunión que permite mantener el diálogo “muy positivo y ameno”, donde ambas partes pudieron intercambiar propuestas, inquietudes y plantear distintos ejes de trabajo.

En este sentido, explicó que durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas al funcionamiento comercial, directivas de trabajo, propuestas de mejora y temas relacionados a futuras modificaciones tarifarias y ordenanzas que actualmente se encuentran en comisión dentro del Honorable Concejo Deliberante.

Asimismo, Villareal remarcó que desde el municipio se busca mantener reuniones periódicas con comerciantes y representantes de la Cámara de Comercio: “Tenemos que estar a disposición de la comunidad y trabajar en conjunto para encontrar soluciones tanto a corto como a largo plazo”, expresó la funcionaria, quien además valoró el clima de diálogo y el compromiso de los participantes durante el encuentro.

Finalmente, adelantó que en la próxima reunión, prevista para dentro de un mes, el municipio buscará brindar respuestas sobre dos puntos considerados prioritarios por el sector comercial.